Rechaza creación de dirección municipal para personas con discapacidad; activistas piden inclusión real

Durango, Dgo.— La propuesta presentada por algunos regidores del Ayuntamiento para conformar una Dirección Municipal destinada a personas con discapacidad fue desechada por el Cabildo, generando críticas de parte de organizaciones sociales, quienes cuestionaron que el planteamiento no contempló la opinión de quienes serían los directamente beneficiados.

Óscar Zaldívar, presidente de la asociación “Sí Se Puede”, señaló que cualquier iniciativa de esta naturaleza debe surgir de la voz de las propias personas con discapacidad, pues son ellas quienes conocen de primera mano sus necesidades. “Se requiere abrir foros públicos, incluyentes y representativos, donde participen ciudadanos con distintos tipos de discapacidad. Solo así se puede decidir si en verdad hace falta una nueva estructura municipal, cuáles serían sus funciones, el presupuesto necesario y el verdadero impacto que tendría en las políticas públicas”, expresó.

El activista cuestionó que, hasta el momento, no se ha convocado a ningún espacio de consulta ciudadana, lo que refleja —dijo— un proceso excluyente que invisibiliza a este sector de la población. Además, advirtió que una eventual dirección municipal no puede quedar en un simple nombramiento simbólico.

“Si se quiere que funcione, debe contar con presupuesto suficiente, facultades legales y capacidad de incidir en todas las áreas de la administración municipal. De lo contrario, será solo un gesto político sin beneficio real”, enfatizó.