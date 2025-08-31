Volcadura de una Grand Cherokee dejó un hombre muerto

Poanas, Dgo.

Un adulto sin vida y dos jovencitos lesionados fue el resultado de una volcadura ocurrida la noche del sábado en el municipio de Poanas; la defunción ocurrió de forma instantánea, por lo que los médicos nada pudieron hacer por la víctima.

El fallecido es el señor Gregorio Flores Palacios de 43 años de edad, quien tenía su domicilio en el poblado Damián Carmona de la mencionada demarcación.

Mientras que uno de los lesionados es su hijo Ricardo, de 17 años de edad, quien viajaba junto a la víctima mortal a bordo de una camioneta Jeep de la línea Grand Cherokee modelo 2001, que era conducida por Jairo “N” de 18 años, amigo de ambos y quien también sufrió golpes.

Los hechos ocurrieron en el tramo carretero que une a las localidades de Los Ángeles y 18 de Agosto, a la altura de una curva conocida como San Martín.

En ese lugar Jairo perdió el control a causa del aparente exceso de velocidad y la unidad motriz salió del camino, para enseguida dar un par de volteretas. Al llegar los cuerpos de emergencia, se ocuparon del traslado de los muchachos al Hospital Integral de Villa Unión.

De la escena quedó a cargo el agente del Ministerio Público para los procedimientos de rigor, incluido el proceso de deslinde de responsabilidades.