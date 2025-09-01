Adolescente murió en accidente de motocicleta

Canatlán, Dgo.

Un adolescente murió la noche del domingo al ser víctima de un accidente en motocicleta ocurrido en el municipio de Canatlán; la información preliminar indica que en el percance estuvo involucrada una unidad motriz de mayor tamaño.

Los datos de la víctima no han sido difundidos por la autoridad, aunque trascendió que se trata de un muchacho de 14 años de edad, cuyo deceso ocurrió en camino al Hospital Integral de Canatlán.

Según la información inicial, el percance ocurrió cuando la víctima circulaba en motocicleta por el tramo Venustiano Carranza – Ricardo Flores Magón.

Fue ahí donde, según los primeros reportes, el muchacho se impactó o fue embestido por una camioneta, lo que provocó su caída y los traumatismos que obligaron a la solicitud de asistencia médica urgente.

Por desgracia, el personal médico que lo atendió poco pudo hacer, pues perdió la vida mientras intentaban estabilizarlo. De los procedimientos posteriores a las defunción quedó a cargo personal de la Fiscalía General del Estado, que se espera informe más detalles en breve.