Chloë Grace Moretz se casa con Kate Harrison con un inesperado vestido azul de Louis Vuitton

Ciudad X, Día de hoy – Tras siete años de relación discreta, la actriz Chloë Grace Moretz (28) y la modelo Kate Harrison (34) contrajeron matrimonio este fin de semana largo de Labor Day en una ceremonia íntima marcada por su estilo personal y creatividad.

Celebración única y personal

La boda se celebró en un entorno reducido, rodeada únicamente por familiares y amigos cercanos. Lejos de una ceremonia tradicional, la pareja bautizó este encuentro como una experiencia compartida, donde los tiempos libres estuvieron acompañados de sus pasiones comunes: pesca, equitación, póker (con una mesa especialmente diseñada por Harrison), y una segunda jornada de baile country.

La sorpresa más impactante de la celebración fue, sin duda, el vestido nupcial de Moretz. En lugar del tradicional blanco, optó por un elegante diseño azul claro —una creación personalizada de Louis Vuitton, de estilo “Old Hollywood”, con finos tirantes de espagueti, detalles con volantes, guantes de ópera a juego y un velo en el mismo tono. “No tenía una idea preconcebida de un vestido de novia… sabía que no quería algo tradicional, quería que se sintiera diferente, y creo que realmente lo hace,” declaró la actriz.

Por su parte, Harrison vistió de blanco, con un diseño romántico también hecho a medida por el mismo atelier: un escote corazón y un velo largo para la ceremonia, cambiando luego a un atuendo moderno con transparencias para la celebración posterior.

El look tras la ceremonia remató el tema personalísimo que definió la boda: Moretz apareció con un conjunto blanco estilo cow‑girl (chaqueta recortada con flecos, pantalones elegantes y sombrero vaquero), mientras Harrison lució una blusa con tirantes metálicos y pantalones, cubiertos con una capa translúcida.

Una unión que trasciende la moda

Esta unión significa mucho más que una alianza pública: refleja valores profundos de autenticidad y amor consciente. Ambas coincidieron en que, tras tantos años juntas, “escogerse mutuamente cada día” es un compromiso que ahora se manifiesta a través del matrimonio.