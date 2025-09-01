Ejecutados de Tlahualilo, relacionados con feminicidio de Danna Muñoz

Tlahualilo, Dgo.

Los dos hombres que fueron encontrados muertos cerca del kilómetro 75 de la carretera Gómez Palacio – Jiménez, en territorio de Tlahualilo, están aparentemente ligados con un feminicidio ocurrido en el estado de Chihuahua.

Fue el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, que tanto Andrés Manuel Vázquez, de 20 años, como Giovanny Manríquez Morales, de 21, forman parte de los 6 implicados en la muerte de Danna Angélica Muñoz Rayón.

La joven de 21 años fue encontrada sin vida el pasado 19 de agosto en el fraccionamiento Romanza de Chihuahua, Chihuahua, según se informó, en un domicilio que era utilizado como casa de seguridad por un grupo delictivo.

Su desaparición se dio el día 17 de agosto, después de que la joven acudió a una fiesta y ya nadie la volvió a ver con vida.

Tras las investigaciones correspondientes, se localizó el cuerpo de la joven en el mencionado inmueble y se identificó a seis presuntos participantes en su feminicidio.

Días después. 24 y 25 de agosto, fueron encontrados los cadáveres de Andres Manuel y Giovanni en Durango, y a ambos presuntamente relacionados con su muerte. Al menos uno más de los presuntos autores materiales fue también encontrado muerto en Chihuahua