Ernesto Alanís, preside la JUGOCOPO del Congreso del Estado Durango.

Fomentará una agenda común, con los temas que impacten en la calidad de vida de los duranguenses.

“Privilegiaré el diálogo, la transparencia, la productividad y construcción de acuerdos”, asegura.

Ernesto Alanís, preside desde hoy, la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), del Congreso del Estado de Durango; espacio desde donde privilegiará “el dialogo, la trasparencia, la productividad legislativa y la construcción de acuerdos por Durango”, aseguró.

Afirmó también, que asume esta responsabilidad con pleno compromiso institucional y con una premisa clara: la edificación de consensos que fortalezcan el trabajo parlamentario, que fomente una agenda común que de prioridad, a los temas que realmente impacten en la calidad de vida de todos los duranguenses.

“Hoy asumo este encargo con la firme convicción de que el congreso es un espacio plural, donde el respeto, la responsabilidad y el compromiso con las y los duranguenses, son la guía de nuestras decisiones -subrayó Ernesto Alanís- encabezar esta soberanía con diálogo, es una obligación.

El Presidente de la JUGOCOPO, refrendó su disposición para trabajar de la manos con todos los grupos parlamentarios, sin distinciones partidistas, promoviendo una agenda legislativa incluyente, eficaz y centrada en las principales necesidades de las familias del estado.

De la misma forma, Ernesto Alanís se comprometió con encabezar un congreso cercano a los ciudadanos, abierto a la consulta y escuchar a todos los sectores, capaz de responder con hechos y resultados a los nuevos desafíos de nuestro estado.

“Seremos un congreso que escuche, que rinda cuentas y que actúe con responsabilidad. Son muchos los retos, pero con unidad y voluntad política, habremos de transformarlos en áreas de oportunidad”, finalizó.