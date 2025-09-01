Niño de 4 años muere por desnutrición severa

Durango, Dgo.

Un niño de 4 años de edad murió durante la madrugada de este lunes a causa de una aparente desnutrición severa, agravada durante su estancia vacacional en el municipio de Mezquital.

La información inicial indica que el niño respondía al nombre de Fredy R. A., cuya de función habría ocurrido desde la madrugada, aunque no se notificó sino hasta poco después 09:30 horas.

Fue personal del albergue de la comunidad de Taxicaringa, ubicado en la calle Paseo del Gavilán del fraccionamiento Silvestre Revueltas, el que llamó a las autoridades para notificar de la defunción.

Así te llegó personal del Sistema Estatal de Emergencias Médicas, que tras revisar al Infante confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó al agente del Ministerio Público.

Los restos quedaron a cargo del Servicio Médico Forense, que realizará la necropsia de ley para establecer si existe delito que perseguir.