Pasó el domingo bebiendo alcohol y lo obligaron a parar; poco después se quitó la vida

Durango, Dgo.



Un joven de 22 años de edad murió el domingo durante su tercera autolesión en un lapso de unas cuantas horas; su familia intentó controlarlo pero no pudo evitar que se diera la defunción.

El fallecido es Luis Jesús P., quien tenía 22 años de edad y vivía en la calle Adán Soria de la colonia Claveles 1, en la zona sur de la capital.

Según el informe, el muchacho tenía adicción al alcohol y, el domingo por la tarde, sus familiares lo hicieron entrar a su casa, pues tenía un buen rato bebiendo en la vía pública. Eso ocurrió a eso de las 17:00 horas.

Una vez dentro del inmueble, intentó autolesionarse pero sus familiares lo impidieron; luego, usó un vidrio y se causó heridas cortantes, que tampoco fueron fatales.

A eso de las 19:00 horas, logró salir del inmueble y sus familiares ya no lo encontraron sino hasta eso de las 20:00 horas, cuando ya estaba inconsciente en un terreno baldío cercano al inmueble.

Una vez que personal médico lo revisó, ya no encontró signos vitales. Es de apuntar que, en mayo pasado, el muchacho ya había sobrevivido a otra lesión autoinfligida.