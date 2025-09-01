Regreso a clases en Durango: Fechas clave del ciclo escolar 2025-2026

Durango, Dgo. – Se ha difundido el calendario escolar 2025–2026 para educación básica, estableciendo las fechas centrales del ciclo y los periodos de descanso.

Hoy dió inicio el ciclo escolar en las escuelas públicas de México, apegados al calendario descanso la Secretaria de Educación, en consonancia con el calendario nacional, y n donde se tiene como fecha descanso conclusión del ciclo el jueves 15 de julio de 2026.

Entre los días en que no habrá clases destacan:

El 16 de septiembre (Independencia de México). Importante señalar que el lunes 15 de septiembre sí habrá actividades normales, salvo cambio oficial.

El 17 de noviembre (Revolución Mexicana, día oficial de descanso).

• El 16 de marzo de 2026 (Natalicio de Benito Juárez).

Además, en mayo habrá tres días festivos: 1, 5 y 15 de mayo.

Vacaciones de invierno (Navidad y Año Nuevo) serán del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026.

Las Vacaciones de Semana Santa desde el 30 de marzo hasta el 10 de abril de 2026, con reanudación de clases el lunes 13 de abril.

Tenga estos datos a la mano, le serán útiles durante todo el ciclo escolar, ¡feliz regreso a clases pequeños!