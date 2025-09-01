Vecinos de San Isidro se quedan sin agua y sin luz por adeudo de inmobiliaria

Durango, Dgo.– La noche de este lunes se tornó tensa en el fraccionamiento San Isidro, donde vecinos expresaron su molestia y protagonizaron disturbios debido a la falta de servicios básicos. Primero fue el desabasto de energía eléctrica y ahora también se quedaron sin agua , lo que ha crecido la inconformidad de decenas de familias.

El problema se originó porque la inmobiliaria Korian, responsable del fraccionamiento, mantiene un adeudo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que asciende a dos recibos vencidos por 40 mil pesos. Incluso, los colonos intentaron cubrir el pago con recursos propios para evitar las afectaciones; sin embargo, la deuda no se resolvió y recientemente llegó un nuevo recibo, lo que complicó más la situación.

Ante la falta de respuesta de la inmobiliaria, los habitantes de San Isidro aseguran sentirse abandonados. “Ya no tenemos ni agua ni luz, y somos nosotros quienes sufrimos las consecuencias por un adeudo que no generamos”, señalaron.

Los vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales para que intervengan y se dé una solución inmediata, pues aseguran que no pueden seguir viviendo en la incertidumbre ni cargando con la responsabilidad de un adeudo que no les corresponde.

La inconformidad crece entre los colonos, quienes no descartan manifestaciones más fuertes si no obtienen respuestas en los próximos días.