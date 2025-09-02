Comerciante murió asesinado en su casa

Santiago Papasquiaro, Dgo.

Un hombre que toda su vida se dedicó al comercio, murió asesinado en el municipio de Santiago Papasquiaro a manos de desconocidos que ingresaron a su domicilio con la intención aparente de robar.

La persona fallecida es el señor Joaquín Martínez Yáñez de 88 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Silvestre Revueltas; su vivienda, estaba conectada a una tienda de su propiedad, llamada “Don Joaquín”.

De acuerdo al informe de las autoridades, fue el lunes cuando su hijo Primitivo, de 49 años, llegó a visitarlo y le extrañó de inmediato que la miscelánea no estuviera abierta, por lo que entró a revisar.

Fue así que encontró a su padre con heridas, al parecer de arma blanca, en distintas partes del cuerpo, por lo que de inmediato solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia; por desgracia, cuando estos llegaron, don Primitivo ya había muerto.

Al lugar acudió personal de la Fiscalía General del Estado que, al confirmar el caso como un homicidio doloso, inició las investigaciones de inmediato a través de la Dirección de Servicios Periciales y la Policía Investigadora de Delitos.

Todas las evidencias apuntan a que se trató de un homicidio derivado de un robo con violencia, por lo que esa es la principal línea de investigación.