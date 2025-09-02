Indignante: sujeto fotografió debajo del vestido de una joven en tienda del centro de Durango

Durango, Dgo.– La visita de una pareja a una tienda del centro de la ciudad terminó en una experiencia incómoda, luego de que un sujeto fuera sorprendido en video al tomarle una fotografía indebida a una joven mujer que vestía falda, en pleno horario comercial y a la vista de clientes y trabajadores.

El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 2:30 de la tarde en el establecimiento “Súper Shunfeng”, negocio de productos de origen asiático ubicado en el primer cuadro de la capital. La pareja acudió al lugar para realizar compras y, al separarse momentáneamente, el acompañante de la joven notó a un hombre demasiado cerca de ella en el área de bisutería.

Una trabajadora de la tienda se acercó para ofrecer una canastilla a los clientes, momento en que aprovechó para advertir al acompañante que el sujeto había intentado colocar su celular por debajo del vestido de la joven, aparentemente con la intención de fotografiarla sin su consentimiento.

Nos comparte el testimonio la por propia pareja, quien manifestó sorpresa e incomodidad por lo ocurrido, ya que el acto se registró “en un abrir y cerrar de ojos” y en pleno centro de la ciudad. “Hoy nos tocó a nosotros, pero le pudo pasar a cualquier otra mujer o niña”, lamentó.

El caso obliga a hacer un exhorto a las autoridades, quienes exigiendo mayor vigilancia en espacios comerciales, así como un llamado a denunciar formalmente este tipo de conductas consideradas como acoso sexual.