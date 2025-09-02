Le dispararon en una pierna tras negarse a pelear en la colonia Las Flores

Durango, Dgo.

Un hombre fue herido de bala en el tobillo derecho después de negarse a participar en una confrontación con dos sujetos en la colonia Las Flores. El incidente ocurrió la noche del 1 de septiembre, y la víctima fue trasladada al Hospital 450 para recibir atención médica.

Según la información proporcionada por vecinos , alrededor de las 23:00 horas, un varón de iniciales David Sarabia González, de 31 años, se dirigía a su domicilio después de una reunión con amigos. En su trayecto, fue interceptado por dos hombres que le propusieron una pelea.

Al ignorar la provocación y continuar su camino, uno de los individuos sacó un arma y realizó varias detonaciones. Una de ellas impactó en el tobillo derecho de la víctima. El hombre herido logró llegar a su casa y sus familiares contactaron de inmediato al 911.

Paramédicos de la Cruz Roja, en la unidad DG-154, acudieron al lugar de los hechos, ubicado en la privada Pensamientos. Brindaron atención médica inicial y luego trasladaron al herido al Hospital 450. El diagnóstico médico preliminar fue una herida de rozón por proyectil de arma de fuego.

Elementos de la Fiscalía y la Policía Estatal se presentaron en el hospital para iniciar los procedimientos de investigación correspondientes. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los agresores.