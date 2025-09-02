Paciente de alcoholismo murió en la vía pública

Vicente Guerrero, Dgo.

Vecinos de la zona denunciaron que la Fiscalía tardó más de 3 horas en levantar el cuerpo.

Un hombre que padecía alcoholismo desde hace tiempo, al grado que llegaba a pasar varios días embriagándose, fue encontrado muerto en la vía pública en una de las calles de la cabecera de Vicente Guerrero.

La víctima es Benito Morales Hinojosa, quien tenía 49 años de edad y vivía en la colonia Revolución de la mencionada ciudad.

Fue el lunes por la noche cuando personas que caminaban por el centro de la localidad notaron que la víctima no se movía, por lo que decidieron acercarse para revisar; dado que no percibieron respiración, llamaron al número de emergencias.

Poco después llegó a la escena personal de Protección Civil y, una vez que revisaron al paciente, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que solicitaron la presencia del agente del Ministerio Público en la esquina de Alfredo Salinas y Abasolo.

El cuerpo de Morales Hinojosa fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense en la ciudad de Durango para la necropsia de ley, aunque se anticipó que la causa probable del deceso fueron los efectos de una congestión alcohólica.