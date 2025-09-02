Registro sin tapa amenaza a peatones de la zona de hospitales

Durango, Dgo. – Un registro sin tapa en la zona de hospitales y el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) representa un grave peligro para peatones, especialmente para personas con discapacidad o que se encuentran en procesos de rehabilitación.

El hueco, que muestra señales de llevar bastante tiempo en mal estado, se ubica en un área de constante tránsito de pacientes, familiares y personal de salud. La falta de la tapa convierte el espacio en una trampa que podría provocar caídas con consecuencias físicas de consideración.

Vecinos y usuarios del sector señalan que la omisión de atención a este desperfecto refleja descuido y falta de mantenimiento urbano, ya que se trata de una zona con gran afluencia de personas que requieren caminar con seguridad, muchas de ellas con movilidad reducida o apoyadas en muletas, sillas de ruedas o bastones.

Llamado urgente a las autoridades

Ante este riesgo evidente, se hace un llamado a las autoridades municipales para que se reparen a la brevedad este tipo de registros y se garantice la seguridad de la población. La prevención de accidentes debe ser una prioridad, sobre todo en áreas donde transitan sectores vulnerables.

La atención inmediata no solo evitaría posibles lesiones, sino que también enviaría un mensaje de responsabilidad y compromiso hacia la ciudadanía, en especial hacia quienes enfrentan barreras físicas en su vida cotidiana.