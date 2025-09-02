Tormenta Tropical Lorena traerá lluvias muy fuertes a Durango

Durango, Dgo.- La tormenta tropical Lorena, formada en aguas del océano Pacífico, ha comenzado a intensificarse y se prevé que alcance la categoría de huracán en las próximas horas. Aunque su trayectoria apunta hacia la península de Baja California Sur, las bandas nubosas del fenómeno alcanzarán gran parte del norte y occidente del país, incluyendo a Durango.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Lorena generará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en varios estados, y en el caso de Durango, se esperan precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros en 24 horas, lo que representa riesgo de inundaciones repentinas, deslaves en zonas serranas y crecida de arroyos.

En la capital y municipios aledaños, se prevé que a partir del miércoles 3 de septiembre comiencen las tormentas eléctricas y chubascos frecuentes, condiciones que podrían extenderse durante toda la semana. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y encharcamientos urbanos, por lo que Protección Civil recomendó extremar precauciones.

Las autoridades advierten que las precipitaciones podrían complicar la movilidad en zonas urbanas, además de poner en riesgo a comunidades ubicadas en laderas o cerca de cauces naturales. Se recomienda:

•Evitar cruzar ríos o arroyos en crecida.

•No transitar por calles inundadas.

•Mantenerse informado a través de canales oficiales.

•Preparar un plan familiar de emergencia con insumos básicos.