Aumenta el empleo informal en Durango; crece 5.6% el primer trimestre

Durango, Dgo.

El empleo en la economía informal de Durango creció 5.6% a tasa anual durante el primer trimestre de 2025. El dato se desprende del boletín “Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (MEITEF)” publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El informe detalla que a nivel nacional, los puestos de trabajo remunerados en la economía informal aumentaron 2.7%, sumando 16,406,420 empleos en este sector. El incremento del 5.6% en Durango se encuentra entre los más significativos a nivel estatal, superado por Tamaulipas (7.4%), Ciudad de México (6.3%), y Sonora (6.2%).

Además del crecimiento en los puestos de trabajo, el Valor Agregado Bruto (VAB) de la economía informal en Durango registró un alza de 4.2% a tasa anual en el mismo periodo. A nivel nacional, el VAB de la economía informal creció 4.0%.

Por otro lado, el boletín destaca que las remuneraciones en la economía informal de Durango tuvieron un crecimiento anual de 11.7%. El incremento en el Valor Agregado Bruto del sector informal fue de 8.0%, mientras que en otras modalidades de la informalidad, el crecimiento fue de 0.3%.

El documento del INEGI señala que las mediciones trimestrales de la economía informal permiten dar seguimiento al comportamiento de estas actividades a nivel nacional y estatal. La próxima publicación de este indicador está programada para el 3 de diciembre de 2025