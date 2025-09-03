Aumenta la confianza del consumidor en agosto, según el INEGI

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) aumentó 0.7 puntos en agosto de 2025 en comparación con el mes anterior, según los datos ajustados por estacionalidad publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México.

El ICC se situó en 46.7 puntos en agosto. Este indicador mide la percepción de los consumidores sobre su situación económica actual, así como la del país y sus expectativas a futuro.

A pesar del aumento mensual, el reporte también señala una diferencia anual de -0.7 puntos en agosto con respecto al mismo mes del año pasado.

La información se basa en la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO). La próxima publicación de este indicador está programada para el 6 de octubre de 2025.