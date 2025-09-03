Camioneta de 3 toneladas fue consumida por el fuego

Durango, Dgo.

Una camioneta de carga fue destruida por el fuego en un aparatoso incendio ocurrido este martes por la tarde en la salida a Zacatecas; el conductor resultó ileso, pues al ver las llamas se alejó de la unidad motriz.

La víctima es un hombre de 38 años de edad que, según explicó a las autoridades, viajaba de Vicente Guerrero a Durango cuando ocurrió el incidente.

Los hechos se dieron cuando la víctima circulaba cerca del entronque a la localidad de Héroe de Nacozari. En ese lugar, el operador se dio cuenta que salía humo de la unidad motriz y se detuvo de inmediato.

Sin embargo, ya poco pudo hacer para evitar que las llamas se extendieran por toda la carrocería de la Ford F-350, que rápidamente quedó envuelta en el fuego; al ver la situación, testigos llamaron al 911.

Poco después arribó personal de la Dirección Municipal de Protección Civil y controló la situación, aunque no fue posible evitar que la camioneta de trabajo resultara en pérdida total.