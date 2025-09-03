CONAGUA alerta por tormentas muy fuertes en Durango

Durango, Dgo
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a través de su Dirección Local en Durango, ha emitido un pronóstico meteorológico que advierte sobre la posibilidad de tormentas muy fuertes y lluvias intensas para el estado, incluyendo la capital de la ciudad. El informe, con fecha de 3 de septiembre de 2025, indica que estas condiciones se extenderán a lo largo de los próximos días.
Pronóstico de Lluvias y Tormentas
Se prevé que las tormentas sean particularmente intensas con posibles acumulaciones de 20 a 50 mm en 24 horas para la mayor parte de Durango, incluyendo la capital, durante el miércoles 3, jueves 4 y sábado 5 de septiembre. Para el jueves, se anticipan tormentas fuertes a muy fuertes de 20 a 50 mm en los municipios del centro, oriente y sureste, así como en la ciudad de Durango. El sábado, se esperan tormentas fuertes de 10 a 50 mm en los municipios del centro sur, sureste y oriente del estado, incluyendo la capital. El viernes, las lluvias serán más ligeras y aisladas, con acumulaciones de 1 a 10 mm en la sierra, norte y oriente del estado.
Condiciones Atmosféricas
Este pronóstico se debe a la tormenta tropical Lorena, que podría intensificarse a huracán al oeste-suroeste de las costas de Baja California Sur. Su circulación y desprendimientos nubosos, en combinación con el monzón mexicano y una vaguada en altura, causarán lluvias muy fuertes a intensas acompañadas de descargas eléctricas en el noroeste y occidente del país. A pesar de las lluvias, el ambiente continuará de caluroso a muy caluroso en los estados del norte de México.
Temperaturas y Viento
La temperatura máxima para el miércoles se espera que sea de
cálida a mediodía y por la tarde, con valores entre 27 y 28 °C. Las temperaturas mínimas para el amanecer del miércoles y jueves serán frescas, entre 14 y 15 °C.
Se pronostican rachas de viento de moderadas a moderadamente fuertes a lo largo de la semana. El miércoles y jueves, las rachas máximas serán moderadas de 20 a 30 km/h. Para el viernes, las rachas máximas se incrementarán a moderadamente fuertes, de 30 a 40 km/h.La información proporcionada en esta nota fue publicada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a través de su Dirección Local en Durango, en su ficha informativa con fecha 3 de septiembre de 2025.