Detienen a estudiante robando en Soriana

Durango, Dgo.

Un joven de 18 años fue detenido en el centro de la ciudad de Durango, después de que intentara robar dos bloqueadores solares, un chocolate y unos chicles de una sucursal de la cadena Soriana.

El incidente, registrado a las 21:30 horas del 2 de agosto de 2025, se reportó a través del número de emergencia 911. Elementos de la Policía Municipal acudieron al establecimiento, ubicado en la avenida 20 de Noviembre, entre las calles Carlos León de la Peña y Miguel de Cervantes.

En el lugar, el encargado de seguridad del supermercado, D. G. G., de 24 años, informó a los agentes que el joven, identificado como O. R. M. M., fue sorprendido saliendo de la tienda sin pagar la mercancía, cuyo valor asciende a un total de $900.

El presunto ladrón, que se identificó como estudiante, fue puesto a disposición del juez cívico municipal para responder por la falta administrativa.