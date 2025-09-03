Durango se consolida como un referente en el norte del país: GP-PRI

Se han sentado las bases sociales y económicas para el nacimiento de un estado gigante

Tras la entrega del Tercer Informe de Gobierno al Congreso del Estado, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reconoció los avances y resultados de la administración encabezada por el Dr. Esteban Villegas Villarreal; ya que se cumplen los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y Durango se consolida como un referente en el norte del país.

Al fijar la postura a nombre de las y los diputados priistas, la diputada Rocío Rebollo Mendoza subrayó que, durante estos tres años, el Gobierno Estatal ha mostrado un compromiso firme con la transparencia, la cercanía con la ciudadanía y el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, alcanzando indicadores positivos que fortalecen a la entidad.

Entre los logros destacados mencionó: el 3er lugar nacional en creación de empleo (IMSS); el 2º lugar en crecimiento económico (INEGI); más de 60 mil mujeres beneficiadas con la Tarjeta Madre; una inversión de 1,570 millones de pesos en infraestructura pública a través de más de 500 acciones en todo el estado; y un 97% de cobertura hídrica estatal.

Asimismo, resaltó el inicio de la construcción del Hospital Regional de Santiago Papasquiaro, la concreción histórica de la Presa Tunal II, una obra esperada por más de 70 años, la instalación de 28 nuevas empresas con inversiones cercanas a 8 mil millones de dólares y la generación de 20 mil empleos, además del récord histórico de asistencia en la Feria Nacional Villista.

En el ámbito educativo, destacó la recuperación del programa de uniformes y útiles escolares gratuitos, hoy elevado a rango constitucional, así como la rehabilitación de planteles en todas las regiones. Mientras que, en el sector rural, se han destinado recursos para enfrentar la sequía, fortalecer la producción agrícola y mejorar la sanidad agropecuaria.

“Reconocemos la conducción firme y cercana del Gobernador Esteban Villegas Villarreal, así como su visión de construir un Durango más justo, competitivo y próspero”, afirmó Rebollo Mendoza.

Finalmente, la legisladora puntualizó que el Informe constituye un ejercicio de rendición de cuentas que fortalece la vida democrática y permite valorar con objetividad el rumbo del estado.