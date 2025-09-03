Ladrones roban $50,000 en bienes de un departamento

Durango, Dgo.

Una residente del fraccionamiento Río Dorado, en la capital del estado, reportó el robo de aproximadamente 50 mil pesos en pertenencias de su departamento, al que no había asistido en una semana.

El incidente fue notificado a las autoridades a través del número de emergencia 911 a las 17:00 horas. Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con Lilian, de 28 años, quien manifestó que al ingresar a su departamento, ubicado en el edificio color naranja en Paseo de los Ríos, se percató de que varios artículos habían sido sustraídos.

La afectada señaló que sospecha de la persona que le renta el departamento. Por este motivo, los agentes le brindaron la orientación necesaria para que presente su denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado.

Por lo que la muchacha que renta ya no se pudo quedar ahí, pues hasta la cama y el colchón se llevaron, fue imposible percnotar ahí.