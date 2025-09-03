Mujer muere atropellada por camión de ruta; el camionero huyó

Gómez Palacio, Dgo.
Una mujer de 63 años, identificada como Martha Elena Alvarado González, perdió la vida la mañana de este miércoles al ser atropellada por un autobús de transporte público en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro. El conductor del camión huyó del lugar.
El fatal accidente se registró poco antes de las 7:00 de la mañana en el cruce del bulevar Santa Rita y la calle Castaños. De acuerdo con los primeros informes, el camión de la ruta Santa Rosa, presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando impactó a la mujer, causándole la muerte de forma instantánea.
Testigos del incidente contactaron a los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudieron agentes de Tránsito, de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que la señora Alvarado González ya no presentaba signos vitales.
El autobús de pasajeros implicado en el incidente es de la marca Navistar, modelo 2001, de color azul, con placas de circulación A51832D del estado de Durango y el número económico 21, y se presume el responsable es el chofer Carlos Gerardo H. que huyó del lugar. Las autoridades correspondientes ya se encuentran en el lugar para realizar las diligencias necesarias.