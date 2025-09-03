Sujeto se daba cariño a sí mismo en pleno centro de la ciudad

Durango, Dgo.

Agentes de la Policía Municipal detuvieron a un individuo que, en plena vía pública, realizaba actos de naturaleza íntima; su conducta, según denunciaron, es recurrente, por lo que se solicitó su arresto y medidas para evitar que la situación se repita.

El detenido es un tipo identificado como Héctor Manuel G. M., de 39 años de edad, quien vive en situación de calle y cuyo aseguramiento ocurrió en una zona comercial de la calle Negrete.

Fue el martes por la tarde cuando el tipo llegó al exterior de un local comercial en cuyo interior había una mujer, propietaria del mismo, y mientras miraba hacia dentro, comenzó a autocomplacerse.

La fémina decidió llamar al número de emergencias para reportar la situación y poco después llegó una patrulla de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, cuyos oficiales encontraron ahí al individuo.

Ante el señalamiento directo, procedieron al arresto inmediato. Héctor Manuel quedó a disposición del Juez Cívico para los procedimientos de rigor.