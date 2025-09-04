Asaltan de nuevo una pastelería en H. Colegio Militar

Durango, Dgo

Por enésima ocasión fue robada la sucursal H. Colegio Militar de una conocida cadena de pastelerías; como en ocasiones anteriores, la chapa de la puerta fue dañada y así lograron entrar.

El negocio vulnerado es la pastelería que se encuentra a un costado del Instituto Estatal del Deporte y la herrería Mendoza.

Fue a eso de las 08:00 horas de este jueves cuando, al llegar para iniciar actividades, el personal del establecimiento se dio cuenta de la irrupción y solicitó la presencia de las autoridades.

Una vez dentro, se confirmó que el equipo de cámaras fue dañado, al parecer con la intención de no dejar evidencia del atraco, en el que el delincuente o delincuentes se llevaron alrededor de 8 mil pesos en efectivo.

A eso se suman los daños al acceso, por lo que la afectación económica es mucho mayor; los afectados recibieron la recomendación de interponer la denuncia correspondiente para el procedimiento de ley.

Es de apuntar que esta sucursal en específico, acumula varios atracos en los últimos años, casi todos mediante el mismo método.