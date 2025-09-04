Calles de la periferia en Durango se convierten en ríos por las lluvias

Durango, Dgo.

Las recientes y fuertes lluvias que han caído sobre la capital duranguense han causado serias afectaciones en las calles y avenidas, transformándolas en ríos que han provocado caos vial e impedido el tránsito de vehículos y peatones.

Las colonias de la periferia oriente de la ciudad, como Luz del Carmen, Ampliación Luz del Carmen y Clara Córdova, han sido las más afectadas. La falta de pavimentación y el mal estado de las calles han agravado el problema, convirtiendo los caminos de tierra en extensos lodazales.

Los residentes aseguran que esta situación es una consecuencia directa del abandono y la falta de obras públicas. Para ellos, las afectaciones se repiten año con año, volviéndose parte de su vida diaria. “Batallamos para salir de nuestras casas… para ir de un lado a otro. Por lo menos para salir a la tienda tenemos que mojarnos los pies”, comentó Doña Antonia Ledezma, una vecina de la colonia Clara Córdova.

La mujer agregó que el problema se ha vuelto aún más complicado para las familias con niños en edad escolar. “Los niños se van bien cambiados y bien limpiecitos, pero regresan todos sucios”, explicó, evidenciando las dificultades que enfrentan al intentar realizar sus actividades cotidianas.

La comunidad exige a las autoridades una solución definitiva, como la pavimentación de las calles, para prevenir los daños recurrentes que las lluvias causan cada temporada. Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial sobre las acciones que se tomarán para auxiliar a los habitantes afectados.