CONAGUA pronostica fuertes lluvias para Durango en las próximas horas

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha emitido un pronóstico meteorológico para Durango, advirtiendo sobre la posibilidad de lluvias y tormentas en los próximos días. El informe, con fecha del 4 de septiembre de 2025, detalla las condiciones esperadas para la entidad.
Pronóstico de Lluvias
Para este jueves 4 de septiembre, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes con acumulaciones de 20 a 50 mm en municipios del centro y sur de Durango, incluyendo la capital. En el resto del estado, se esperan lluvias ligeras a moderadas de 1 a 20 mm.
El pronóstico se extiende a los próximos días, con particular precaución para el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, cuando se anticipan tormentas muy fuertes con posibles acumulados de 20 a 50 mm en gran parte de la entidad.
Condiciones Atmosféricas
Estas condiciones se deben a la interacción del ciclón tropical Lorena con el monzón mexicano y canales de baja presión en el interior del país. A pesar de las lluvias, el ambiente en las zonas del norte de México continuará siendo caluroso a muy caluroso.
Pronóstico de Temperaturas y Viento
- Temperaturas: La capital de Durango tendrá una temperatura mínima fresca, entre 14 y 15 °C, con una máxima cálida que alcanzará los 26 a 27 °C. Para el viernes y sábado, se espera un aumento en las temperaturas máximas, con valores que oscilarán entre 30 y 31 °C.
- Viento: Se prevén rachas máximas moderadas de 20 a 30 km/h en gran parte del estado.
La información fue emitida por la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua en Durango.