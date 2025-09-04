‘El Colosio’ sufrió una herida de navaja en el abdomen; asegura que se apuñaló por accidente

Tlahualilo, Dgo.

Un hombre de 31 años de edad resultó con una herida de arma blanca en el abdomen, según dijo, de forma accidental; la gravedad de la lesión obligó a su internamiento en un hospital de Gömez Palacio.

El lesionado es Luis Donaldo Hernandez de 31 años de edad, quien tiene su domicilio en la cabecera municipal de Tlahualilo, lugar en el que ocurrió el incidente.

Según su propia versión, traía una navaja en un bolsillo y, en el momento en el que comenzó a acomodarse para hacer sus necesidades fisiológicas, el artefacto se le enterró en una flexión de su cuerpo.

De inmediato, se solicitó asistencia médica y, dado lo profundo de la herida, se determinó trasladarlo en ambulancia a la ciudad de Gómez Palacio.

Ahí lo ingresaron al Hospital General de la ciudad lagunera, donde el personal ministerial tomó nota de su versión, aunque investigan a detalle para confirmar o descartarla, pues el accidente les resultó atípico.