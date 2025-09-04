Espectacular eclipse de Luna de sangre

Un impresionante eclipse total de Luna, conocido como “Luna de sangre”, ocurrirá este domingo 7 de septiembre de 2025. A pesar de que será un evento de alcance global, no será visible en el continente americano.

El fenómeno sucede cuando la Tierra se alinea perfectamente entre el Sol y la Luna. En este momento, la Luna entra en la sombra (umbra) de la Tierra, adquiriendo un distintivo tono rojizo debido a que la luz solar se refracta a través de la atmósfera terrestre. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) explica que esta refracción es lo que le da su particular color.

Según los expertos de Star Walk Space, el eclipse tendrá una duración total de 82 minutos, comenzando a las 17:30 GMT y finalizando a las 18:52 GMT.

Se estima que aproximadamente 7,030 millones de personas, o el 88% de la población mundial, podrán presenciar al menos una parte del evento. Los lugares donde se podrá ver el eclipse lunar en su totalidad incluyen Australia, India, Asia Central y algunas regiones de Rusia, Japón y África Oriental.

Para los habitantes de Europa, Asia, el este de Australia, África y Nueva Zelanda, al menos una parte del eclipse será visible. Sin embargo, en esta ocasión, el continente americano no tendrá la oportunidad de observar este fenómeno astronómico.