Le partieron su “mauser” en la casa que entró a robar

Durango, Dgo.

Un sujeto que no proporcionó dato personal alguno a la policía, fue detenido tras ingresar a un domicilio ajeno con la intención de robar; el tipo no esperaba encontrarse con el dueño, quien lo sacó a golpes de una primera agresión del presunto delincuente.

El asegurado es un individuo de unos 55 años de edad, que el miércoles ingresó a una vivienda ajena de la calle Nahuatlacas, en la colonia Azcapotzalco de la ciudad de Durango.

El tipo comenzó a buscar objetos de valor, pero el dueño del inmueble lo sorprendió; el tipo, decidió agredir físicamente a la víctima, que salió más capaz que él para la disputa física.

El presunto ladrón fue sacado a golpes del inmueble cuando ya tenía en su poder un par de posesiones, pero el afectado logró retenerlo hasta la llegada de policías municipales que arribaron poco después a la escena.

Tras el atraco fallido, el individuo fue entregado a la Fiscalía General del Estado, que ya indaga sus antecedentes con el fin de imponer la pena que corresponda.