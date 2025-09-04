Tres lesionados en explosión de un tanque de gas

Durango, Dgo.

Dos adultos y un niño resultaron lesionados en una explosión por acumulación de gas ocurrida este jueves por la mañana en la zona oriente de la ciudad; aunque las víctimas tuvieron afectaciones en varias partes del cuerpo, fueron reportadas estables.

Los lesionados son la señora Cecilia Cruz Estrada, de 32 años de edad; su esposo Francisco Javier Medina Gómez, de 37; y un niño de nombre Jesús, de 8 años de edad.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 07:00 horas en una vivienda de la calle Jesús Rodríguez Prado, en el fraccionamiento Milenio 450, cuando la familia se preparaba para iniciar sus actividades diarias.

La señora Cecilia había puesto a calentar agua en la estufa y, poco después, se dio la explosión, en la que todos sufrieron quemaduras. Dado que las heridas de mayor importancia las tuvieron los adultos, por medios propios fueron llevados de inmediato a instalaciones del IMSS.

En tanto que el niño fue resguardado por vecinos hasta la llegada de los servicios de emergencia, que apreciaron en él afectaciones leves, aunque al final también se decidió trasladarlo a un hospital para un tratamiento más adecuado.

De momento, los tres son reportados estables y la vida de ninguno de ellos está en riesgo.