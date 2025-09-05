+ México se informa en medios extranjeros

+ Tragedia doble con lo de Maciel y los 43

+ La prensa, efectivamente, jamás será vencida

+ Confusión con nuevos nombres a Sección 7

“Nuestros baches, desde luego, dan para un concurso nacional gigante, sin duda…”

Anónimo

Tragedia doble la que vivimos los mexicanos, porque estando en el país, viviendo aquí, no sabemos nada de lo que pasó y por qué pasó con el súper delincuente Marcial Maciel, por un lado, y por el otro, de Ayotzinapa nos estamos enterando en la televisión extranjera…..AMARGURAS.- Anoche, en una transmisión especial de Discovery Channel, además de que el documento está en redes y todos podemos consultarlo a la hora que queramos, uno de los protagonistas, uno de los estudiantes que sobrevivieron a la masacre, sugirió de soslayo, pero con términos contundentes, que: La prensa mexicana está vendida, y no publica nada de lo que nos pasa porque el gobierno no se los permite. Y saben qué…es cierto. Los gobiernos en México tienen atados de pies y manos a los medios de comunicación. La libertad de expresión en la que todo mundo se envuelve en este país, es una bandera que lento, pero con seguridad está minando la credibilidad de los medios, incluyéndonos…..RUMORES.- Hasta antes de que entraran a ambos problemas las televisoras internacionales, los mexicanos ignorábamos todo sobre Marcial Maciel. Sí, había algunos rumores, muy fuertes, por cierto, pero nunca fueron confirmados por autoridad alguna. El mismísimo Vaticano cubrió las aberraciones de Maciel expuestas por decenas o cientos de víctimas, entre ellas el ex sacerdote y ex legionario Juan José Vaca, quien pinta el problema en un acuarela poquito más clara que el agua. Todos los alumnos de la Universidad Pontificia, desde nuestro ingreso, teníamos el encargo insistente de que cuando hubiese algún exceso de un superior, de inmediato lo denunciáramos. Nos hubiera gustado denunciar a Maciel, pero…su superior era el Papa Juan Pablo II –dice- quien antes que castigarlo cedió a sus caprichos (aunque Valentina Alazraki asegura que el Papa fue sorprendido por Marcial), como son los viajes del Santo Padre a México, fueron autoría de Marcial, y en sus recorridos por nuestro país siempre estuvo Maciel a su lado. Es tal la aberración que el mismísimo Marcial llevó al Vaticano a su esposa y a sus dos hijos a que saludaran y fueran bendecidos por el Santo Juan Pablo II. Era un hombre poderoso que cualquier llave o acercamiento lo activaba a punta de dinero, entre otros, 600 millones de dólares que entregó anualmente al representante de Pedro en la tierra, aunque hubo otras entregas igualmente importantes. Amén de que Marcial Maciel no solamente era el demonio vil, sino que era un ateo que nunca creyó en Dios o nunca lo respetó. El tema es que, tienen que ser periodistas extranjeros quienes vengan a abrirnos los ojos, porque los periodistas de acá, dicho con excepciones contadas como Carmen Aristegui o Anabel Hernández, nadie publica nada. Y así como pasa allá, pasa acá y acullá. Me explico? Ahora, sobre los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, no obstante la esperanza de sus padres y compañeros de hallarlos con vida, cada vez, cada minuto o cada segundo con su ausencia advierten la probabilidad de que aquella misma noche fueron ejecutados por policías municipales y soldados del Ejército Mexicano, por tanto, de haber sido así, sin duda: ¡Fue el Estado!…..INSISTEN.- Hoy volvió a aparecer el retencito sobre la avenida Manuel Gómez Morín, justo ahí donde hace curva el camino y permite a los oficiales esconderse, donde la semana pasada se atropelló mortalmente a un uniformado. No escarmientan, cuando todo sería tan sencillo instalarse abiertamente, donde los automovilistas puedan verlos sin dificultad, y no que se esconden y buscan sorprender a los manejadores. A propósito, no han terminado las canchas de la Sección 7 y ya le cambiaron de nombre por otro que, no podrá imponerse ante lo vetusto de la identificación de tales canchas. Ya es cosa natural hablar de la Sección 7, en beisbol, futbol o cualquier deporte, nadie habrá de confundirse, aunque también a la unidad deportiva ya le pusieron “Avenida Estación Central…”, que desde luego, no va y no calificará. La identificación vendrá también de manera natural…..ESTORBOS.- No tenemos la menor idea de qué chalán diseñó el estacionamiento subterráneo del Punto Guadiana. La delimitación de los cajones de estacionamiento se pudo hacer con pintura sobre el piso y no con esas bardas reales con que las terminaron los maistrines. Medio mundo se ha estrellado en esas bardas en las que además de golpear los automóviles, gastaron mucho material, cemento, arena y grava en esos “súper cordones”. Han de disculpar pero, para no incurrir en la misma falla, habría que identificar a los autores para no volver a ocuparlos.

