Ciclista está grave tras ser embestido por un taxi

Durango, Dgo.

Un ciclista resultó con lesiones diversas al ser embestido en la zona oriente de la ciudad por un taxi, que lo impactó de lleno y lo proyectó a varios metros de distancia; la víctima fue llevada de urgencia a un hospital.

El lesionado es el señor Juan Antonio Vicario Magallanes de 47 años de edad, quien tiene su domicilio en la colonia Hipódromo y es el aparente responsable del siniestro, ocurrido el viernes por la tarde.

El taxista involucrado, que fue detenido en lo que se deslindan responsabilidades, es Juan Manuel R. O., de 45 años de edad y domicilio en el fraccionamiento Las Encinas.

Los hechos ocurrieron cuando este último, taxista, circulaba por el bulevar de la Juventud a bordo de un automóvil Chevrolet Spark con rótulos del sindicato de la Alianza.

Justo a la altura de la calle Adolfo López Mateos, una de las laterales de la tienda Casa Ley, el ciclista salió repentinamente y el operador del vehículo de servicio público no pudo evitarlo.

Tras el fuerte golpes, testigos pidieron apoyo médico y al sitio llegó una ambulancia que trasladó al señor Juan Antonio a un hospital, sin que de momento se tengan detalles de su diagnóstico.