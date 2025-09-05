Empresario del sector funerario muere tras fuerte encontronazo

Durango, Dgo.

Un empresario local, dedicado al sector funerario, murió mientras recibía atención médica tras un fuerte accidente carretero ocurrido el jueves en la salida a Parral; en el hecho, otro muchacho resultó con lesiones graves y sigue hospitalizado.

La víctima fatal es el señor Norberto Corrales Flores de 63 años de edad, quien según trascendió, era el dueño de la empresa funeraria de razón social “El Ángel”, ubicada en el bulevar Guadalupe Victoria (Factor).

En tanto que el lesionado es un joven de nombre Kevin, quien al momento del incidente conducía el segundo vehículo, una camioneta Chevrolet Tornado utilitaria propiedad, coincidentemente, de otra funeraria, “Garrido”.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 13 de la carretera Durango – Parral, cuando la víctima fatal conducía una camioneta Toyota Hilux de color rojo, registrada a su empresa. En ese punto, a la altura de Chupaderos, se dio un fuerte encontronazo del tipo frontal.

Tras el incidente, personal del Sistema Estatal de Emergencias Médicas se encargó del traslado de ambos a centros médicos locales y fue en el Hospital del IMSS donde murió don Norberto.

El agente del Ministerio Público, de forma conjunta con la Guardia Nacional, investiga el hecho para el deslinde de responsabilidades.