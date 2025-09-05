En septiembre podría llover el 85 % del promedio mensual para Durango

Para este mes, se pronostican lluvias por 82 mm, mientras que la media histórica es de 97 mm.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que en Durango la temporada de lluvias inició este 2025 con registros positivos para el mes de junio, ya que el acumulado de precipitaciones superó ligeramente el promedio histórico en la entidad, registrando 63.8 milímetros (mm) de un promedio de 62.4 mm, un 2.2% por arriba de dicha cifra.

Sin embargo, para el mes de septiembre se tiene un pronóstico de 82 mm, mientras que la media histórica es de 97 mm, es decir, podría llover solo 85 % del promedio mensual, así lo detalló el director local de la Conagua, Roberto Delgado Para.

Por su parte, el mes de julio llovió 150 mm superando en 28% el promedio histórico que es de 117.2 mm. Y en agosto llovió 126.2 mm superando en 7.4% el promedio histórico de 117.5 mm.

De acuerdo con los pronósticos, las precipitaciones podrían estar por debajo del promedio a partir de septiembre. Para octubre, se espera un 90% del promedio, que es de 30.6 mm y se prevé 27.6 mm.

Mientras que para noviembre se prevé un 35.3% del promedio histórico, que es de 13.3 mm, por lo que se espera 4.7 mm.

El monitor de sequía indica que a partir del mes de junio empezó paulatinamente a disminuir la intensidad y el número de municipios con estatus de sequía que al momento solo son seis moderadamente secos.

