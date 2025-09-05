Falleció un varón de 31 años en el 450

Durango, Dgo.

Un hombre originario de una localidad rural de municipio de Santiago Papasquiaro es la víctima 97 de muerte por suicidio en lo que va del año 2025: médicos se esforzaron por salvarlo, pero no fue posible.

El fallecido es Eduardo S. T., quien tenía 31 años de edad y era originario de la localidad de José María Morelos, mejor conocida como Chinacates, ubicada cerca de los límites con Nuevo Ideal.

Fue el pasado martes cuando un tío del muchacho lo encontró en su casa inconsciente y, cerca de él, evidencia de una ingesta excesiva de fármacos, por lo que lo llevó a bordo de su camioneta al Hospital General del Santiago Papasquiaro.

Para ese momento, por desgracia, los medicamentos ya habían causado daños graves en él y fue derivado de urgencia al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, al que llegó poco después.

Por desgracia, con el paso de los días su evolución no fue la deseada y el jueves se confirmó su defunción, con lo que el caso se confirmó como el suiciio número 2 de septiembre y el 97 del año.