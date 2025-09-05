Hasta 20 mp, daños en autos por lluvias

Principalmente en suspensión, computadoras o sistema eléctrico

Por: Martha Medina

Debido a las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días en esta ciudad, Armando Soto, vicepresidente de Talleres Mecánicos de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), recomienda precauciones a los dueños de automóviles cuando hay encharcamientos, porque las unidades pueden presentar daños que pueden costar hasta 20 mil pesos o más para su reparación.

Agregó que se han dado casos de automóviles que se quedan varados por las lluvias o en charcos, “sobre todo porque inmediatamente se inundan algunas calles”, dijo, al recomendar a los conductores de automóviles no detenerse y no intentar cruzar los charcos, porque incluso puede subir el agua hasta un nivel que puede entrar al motor y dañarlo, al igual de que también se pueden afectar las computadoras o la parte eléctrica de los vehículos.

Recordó que también se puede ocasionar daño en las computadoras, si el agua entra en la parte eléctrica, así como los alternadores y las marchas, además de que como algunos charcos llevan bastante lodo, si entra en estas partes las daña.

Con respecto a los costos que pueden tener estas averías, explicó que cuando se dañan partes del interior del automóvil, cuando se trata del motor, en la mayoría de las marcas la reparación oscila de los 12 mil hasta los 20 mil pesos por la afectación que pueda tener en el cilindro o el pistón; en cuanto al sistema eléctrico, en el caso de la computadora se presenta una situación más complicada, no solamente porque puede tener un costo que puede ser desde los 8 mil a los 14 mil pesos, sino también porque en estos momentos se presenta un desabasto en el tema de las partes eléctricas y la computadora.

“El tema principal no es sólo el dinero, sino que no hay piezas o componentes disponibles”, añadió, para indicar que en el caso del sistema eléctrico los costos de reparación están entre los 800 a 1,200 pesos en la mayoría de los casos, mientras que si el daño es en la suspensión, también tiene un costo considerable.