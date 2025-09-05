Niño de 7 años asesinado por policías en Tamaulipas: indignación y silencio oficial

Tamaulipas.

La tragedia sacudió a una familia tamaulipeca luego de que Joshua, un niño de tan solo 7 años, perdiera la vida tras un ataque armado perpetrado por policías estatales contra el vehículo en el que viajaba. Los elementos de seguridad, al percatarse de lo ocurrido, pidieron perdón a la familia al reconocer que se trató de un error, gesto que ha desatado aún más indignación en la sociedad.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor se trasladaba con sus familiares cuando la unidad en la que viajaban fue interceptada y baleada por agentes, quienes supuestamente confundieron el vehículo con otro. El ataque dejó sin vida al pequeño Joshua, convirtiéndose en víctima de un operativo fallido que pone nuevamente en el centro del debate el uso de la fuerza policial en la entidad.

La versión de los uniformados, lejos de calmar la indignación, ha provocado fuertes cuestionamientos sobre la actuación de los cuerpos de seguridad, pues en vez de dar explicaciones claras, únicamente expresaron disculpas por lo sucedido.

Mientras tanto, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ha guardado silencio ante este hecho que genera conmoción nacional. La falta de una postura oficial alimenta la exigencia de justicia de la sociedad, que demanda castigo para los responsables y garantías de que estos “errores” no se repitan.