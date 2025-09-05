Interno del CERESO fallece por complicaciones médicas

Durango, Dgo

Un interno del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Durango, de 32 años, falleció este jueves, 5 de septiembre de 2025, en el Hospital General 450 debido a complicaciones médicas. El hombre, identificado como José Luis Rivera Morales, había ingresado al hospital el pasado 27 de agosto por motivos de VIH y tuberculosis.

El reporte del personal médico indica que la muerte del interno se considera de causa natural, ya que su estado de salud se deterioró a consecuencia del VIH, lo que lo hizo más susceptible a otras enfermedades.

José Luis, originario de Torreón, Coahuila, se encontraba en prisión desde el 19 de febrero de 2025 por delitos contra la salud.

El cuerpo fue trasladado al SEMEFO para la necropsia de ley y conocer la causa de muerte.