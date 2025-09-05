Joven de 20 años se quitó la vida en su casa

Gómez Palacio, Dgo.

Un joven de 20 años de edad murió en el municipio de Gómez Palacio luego de ser víctima de una lesión que él mismo se causó; fue su padre quien lo encontró inconsciente, pero nada pudo hacer para salvarlo.

El fallecido es Felipe de Jesús B. R. de 20 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia 11 de Septiembre de la ciudad lagunera.

Fue en el transcurso del jueves cuando, después de un rato de no ver a su hijo, el señor Pedro de 46 años de edad comenzó a buscarlo por las habitaciones de la casa que compartían en la calle Sacramento.

Fue así que lo encontró inconsciente, víctima de una clara autolesión, e intentó ayudarlo, al tiempo que llamaba al número de emergencias 911 para solicitar asistencia médica.

Por desgracia, el personal que llegó a la escena nada pudo hacer por salvar a la víctima, que tenía un buen rato sin signos vitales. El caso se anotó como la tercera muerte por suicidio de septiembre y la 98 del año 2025.