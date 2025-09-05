Joven ebrio choca y mata a matrimonio de motociclistas

Nuevo Ideal, Dgo.

Un matrimonio originario de una localidad rural del municipio de Nuevo Ideal murió la noche del jueves en un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado un adolescente.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Claudia Ramos Reyes y José de Jesús Quiñones Sánchez, ambos de 36 años de edad y originarios del poblado Guillermo Prieto, en la mencionada demarcación.

Ellos iban a bordo de una motocicleta que fue embestida por el automóvil Chrysler 300 que conducía Aarón “N”, 17 años de edad. Tanto él como sus dos acompañantes, ambos menores de edad, salieron ilesos.

El hecho de tránsito ocurrió en el kilómetro 68 de la carretera Francisco Zarco, que conecta a la municipalidad citada con Canatlán y Santiago Papasquiaro.

Todo indica que el adolescente no se percató de la presencia de los motociclistas y los embistió por la parte trasera, proyectando los salarios metros de distancia causando su muerte instantánea.

El conductor del automóvil 300 fue detenido, mientras que de los restos de las víctimas mortales se hizo cargo la Fiscalía General del Estado.