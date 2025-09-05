Joven trabajador resulta gravemente lesionado tras la caída de un elevador

Durango, Dgo.

Un joven de 29 años de edad se encuentra hospitalizado, muy grave, luego de ser víctima de una falla en un elevador instalado en el interior de una empresa dedicada a la venta de motores.

La víctima es Raúl Romero Zamora, de 29 años de edad y domicilio en el fraccionamiento Valle del Mezquital, quien sufrió el accidente cuando estaba en una negociación del bulevar Dolores del Río.

Según los datos preliminares, el varón es trabajador de una empresa dedicada a la venta de motores utilizados en el sector industrial y, al estar descendiendo en un elevador del negocio ubicado a la altura de la colonia Ciénega, éste colapsó.

Eso le provocó múltiples fracturas, por lo que de inmediato se solicitó asistencia médica que brindó poco después el personal de la Cruz Roja Mexicana.

Los técnicos en urgencias médicas recibieron la indicación de llevarlo a toda prisa a un hospital privado de la avenida Lázaro Cárdenas, donde el muchacho permanece internado.

administrativos de rigor. Se esperan, en breve, datos personales de los involucrados.