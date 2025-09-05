Obituario 05 de septiembre de 2025

FUNERALES HERNÁNDEZ (ANALCO)

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo de la Sra. Rosalía Díaz Mejorado, de 70 años, sus honras y sepelio están pendientes

En calle Rev. Mexicana #118 de colonia Emiliano Zapata se está velando el cuerpo del Sr. Vicente Rodríguez García, de 69 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Resurrección se está velando el cuerpo de la Psic. Karla Liliana Cisneros Hernández, de 47 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En domicilio conocido en Mpio. Cuencamé, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. Ángela González Alemán, de 90 años, sus honras y sepelio están pendientes

En calle Vicente Suárez #222 de Fracc. Benito Juárez se está velando el cuerpo de la Sra. Ma. Concepción Barraza Villegas, de 63 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Ejido Revolución, Dgo., se está velando el cuerpo de Sra. Judith Corral Aguirre, de 35 años, sus honras y sepelio están pendientes