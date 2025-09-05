Pide Arzobispo tomar precauciones rumbo a Zacatecas

Recomienda viajar de día ante preocupación por inseguridad

Aunque existe incertidumbre por el tema de la seguridad, cuando se circula por caminos de la entidad, así como por carretera hacia estados vecinos, no se pueden detener las actividades por esta situación, señaló el arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz Jiménez.

Al referirse a la forma como ha observado los caminos rurales y carreteras de la entidad, reconoció que “se camina con cierta inseguridad, con incertidumbre, pero en definitiva no nos podemos inmovilizar o quedar estáticos, tenemos que seguir adelante”, dijo.

Puntualizó que al transitar por caminos y carreteras es necesario estar con los ojos muy abiertos, especialmente al salir de Durango y pasar por el estado de Zacatecas, donde consideró de cuidado andar a ciertas horas.

“Anduve por ahí a las 11:00 de la noche, se siente la soledad de los caminos, temor porque no hay nadie que te defienda”, señaló el Arzobispo, al puntualizar que no se encontró con la Guardia Nacional o Sedena en aquella entidad, como tampoco observó la presencia de estas corporaciones en los caminos rurales de Durango, donde aseveró que no hay nada de esa seguridad.

En lo que se refiere a la carretera Durango-Zacatecas, “en la principal, sí vemos la presencia de la autoridad”, para indicar que en cuanto a lo que sucede en la noche trata de no viajar en ese momento.

Finalmente, recomendó que si las personas van a viajar, lo hagan en horas que les den seguridad, que sean horarios convenientes, especialmente durante el día.