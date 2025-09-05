Pide SNTE más plazas para psicólogos en escuelas

El tema de la salud mental tiende a incrementarse entre jóvenes y niños, por eso es necesario que se realice un programa para atender el tema que incluya plazas de psicólogos en las instituciones educativas, señaló Alfonso Herrera, dirigente de la Sección 12 de SNTE.

Al referirse a la situación que se presenta en las instituciones educativas en cuanto al tema de la salud mental, una vez que inició el nuevo ciclo escolar, el dirigente sindical reconoció que se trata de un problema que se agudiza entre los jóvenes y los niños.

Ante la tendencia que se observa desde hace tiempo en las escuelas de los distintos niveles educativos, Alfonso Herrera informó que desde hace tiempo el Sindicato de Trabajadores de la Educación busca que las autoridades educativas implementen un programa para atacar los temas que afectan la salud mental de las y los estudiantes.

“No tenemos otra opción que implementar el crecimiento de plazas de psicólogos que puedan estar en las instituciones, pues se requiere una fuerte inversión en el tema de la salud mental”, dijo.

Agregó que es necesario contar con el apoyo de las asociaciones de padres de familia y los mismos maestros para poder hacer frente a un problema que se agudiza, insistió en que es preocupante el incremento en los problemas de salud mental en el alumnado, pues en todas las instituciones de todos los niveles hay casos.

“Así sea un solo caso de un problema de salud mental, es algo de preocupar”, recalcó, al indicar que continuará la insistencia para que se incrementen las acciones para enfrentar esta situación.