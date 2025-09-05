Presas de Durango se recuperan ligeramente, pero continúan a un 35.5% de su capacidad total

Durango, Dgo.
Según el último reporte emitido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con fecha del viernes 5 de septiembre de 2025, las presas de Durango se encuentran a un 35.5% de su capacidad total de almacenamiento. Este porcentaje representa un ligero incremento respecto al día anterior.
El informe detalla que el almacenamiento total de las presas es de 1,388.941 millones de metros cúbicos (Mm3).
Estado de las principales presas
Las principales presas del estado muestran los siguientes niveles de llenado:
- Presa Lázaro Cárdenas: Se encuentra a un 28.3% de su capacidad, con un almacenamiento de 837.972 Mm3.
- Presa Francisco Zarco: Su nivel de llenado es del 50.2% de su capacidad, con 155.381 Mm3 de agua.
- Presa Peña del Águila: Continúa desbordando con un 106.0% de llenado, con un derrame de 24.813 Mm3.
Precipitación y temperaturas
El boletín también registra los datos climatológicos más recientes. La estación del Observatorio de Durango reportó una precipitación de 0.6 mm. Las temperaturas máximas en la capital de Durango fueron de 28.8 °C y las mínimas de 15.8 °C.