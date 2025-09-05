Se prevén tormentas fuertes y chubascos en Durango para el fin de semana

Durango, Dgo.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha emitido un pronóstico meteorológico para la entidad de Durango, advirtiendo sobre la posibilidad de tormentas fuertes y chubascos del 5 al 8 de septiembre de 2025.
El boletín, con fecha del 5 de septiembre, indica que estas condiciones son producto de la interacción del ciclón tropical Lorena, que se localiza frente a la costa occidental de Baja California Sur, con el monzón mexicano y canales de baja presión.
Pronóstico de lluvias
Se esperan lluvias fuertes a muy fuertes con acumulados de 20 a 50 mm en gran parte de la entidad, incluyendo la capital de Durango, para el viernes 5 y el sábado 6 de septiembre. Para el domingo 7, se pronostican lluvias ligeras a moderadas, de 5 a 25 mm. Finalmente, para el lunes 8, se prevén lluvias fuertes a intensas, con acumulados de 20 a 75 mm en la mayoría del estado, y lluvias ligeras en la Región Lagunera.
Temperaturas y vientos
En cuanto a las temperaturas, se espera que este viernes el ambiente sea fresco por la mañana, con una temperatura mínima de entre 15 y 16°C, y cálido al mediodía y la tarde, con máximas de 28 a 29°C. El pronóstico extendido indica temperaturas máximas similares para el fin de semana.
Se esperan rachas de viento moderadas a moderadamente fuertes para los próximos días:
- Viernes 5: Rachas máximas de 20 a 30 km/h.
- Sábado 6: Rachas máximas de 30 a 40 km/h.
- Domingo 7: Rachas máximas de 20 a 30 km/h.