Se registra un tercer fallecimiento por autolesión en menos de 24 horas

Peñón Banco, Dgo.

Un hombre de 37 años de edad murió este viernes por la mañana a causa de una lesión que él mismo se causó; se trata de la tercera víctima de fallecimiento por suicidio en Durango en menos de 24 horas.

La víctima fatal es Gabriel N. E., que tenía 37 años de edad y tenía su domicilio en la cabecera del municipio de Peñón Blanco.

Aunque las circunstancias en las que se dio el deceso no han sido reveladas por la autoridad, trascendió que fueron familiares quienes lo localizaron inconsciente y llamaron al número de emergencias.

Una vez que llegó al sitio personal médico, Se confirmó que ya había muerto.

Se trata del tercer deceso por suicidio en las últimas 24 horas, pues en la tarde del jueves habían fallecido un hombre de 31 años de edad originario de Santiago Papasquiaro y un muchacho de 20 años de Gómez Palacio.

En todos los casos se abrieron carpetas de investigación para establecer con precisión detalles requeridos para cerrar los expedientes.