Encontraron a una niña de 3 años deambulando en pleno bulevar

Durango, Dgo.



Una niña pequeña fue resguardada por las autoridades tras su localización, sin compañía, en el bulevar Francisco Zarco, a pocos metros de la empresa Pinelli. La niña está bien gracias a que una ciudadana la detectó y avisó a la policía.

Se trata de una pequeña que dijo llamarse Lucía y tener tres aos de edad, que al momento de su localización vestía una blusa de color lila y pants de color azul cielo, con la figura de un ratón.

Fue antes de las 08:00 horas de este sábado cuando la señora Guadalupe, de 45 años de edad y habitante de la colonia El Refugio, pasó por la zona en su automóvil y, al ver a la pequeña en peligro, se detuvo de inmediato.

Al tiempo que llamaba al número de emergencias la tomó de la mano y la puso a salvo; poco después llegó una patrulla de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y procedieron al resguardo.

La pequeña quedó en manos, momentáneamente, de personal de Trabajo Social de la DMPS, pero se adelantó que eventualmente pasaría al cuidado del sistema DIF en lo que se esclarece la razón por la que deambulaba sola.